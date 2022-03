La fotoreporter accerchiata e derubata sotto gli occhi di un carabiniere

Un carabiniere della Stazione Roma Porta Portese, libero dal servizio, mentre si trovava in piazzale Flavio Biondo, nei pressi della stazione ferroviaria “Trastevere” e del nodo del nodo di scambio dei mezzi pubblici ATAC ha assistito al tentato furto di un borsello, ad opera di due giovani, ai danni di una donna di 71 anni originaria degli Stati Uniti d’America, fotoreporter domiciliata da qualche tempo a Roma.

Il carabiniere è immediatamente intervenuto, fermando i sospettati e allertando il Comando di appartenenza: sul posto è arrivata, in breve tempo, una pattuglia di Carabinieri della Stazione Roma Porta Portese. A finire in manette con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso sono stati due cittadini romeni di 25 e 27 anni, entrambi nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti.

Gli arresti sono stati convalidati.