Fotografi abusivi estorcono denaro ai turisti al Colosseo

Prima la foto con sfondo Colosseo, poi la richiesta di denaro. Una vera e propria estorsione a danno dei turisti. I due fotografavano le persone in visita nella Città Eterna e con tanto di apparecchiatura idonea stampavano istantaneamente foto, a fronte di una richiesta di 15 euro ciascuna, ma la loro attività, totalmente abusiva, ha avuto vita breve, grazie all’intervento degli agenti del gruppo Centro della polizia locale di Roma Capitale.



I due uomini - di nazionalità bengalese di 28 e 29 anni - sono stati sorpresi dalle pattuglie in largo Gaetana Agnesi, nel corso dei consueti controlli anti abusivismo predisposti nell’area del parco archeologico del Colosseo. Gli agenti hanno notato i due finti fotografi mentre avvicinavano ignari clienti, attirando l’attenzione degli stessi con elementi coreografici, come ad esempio palloncini multicolore, al fine di rendere lo scenario dello scatto fotografico ancor più suggestivo.



Oltre alle sanzioni pari complessivamente a circa 800 euro, i caschi bianchi hanno provveduto al sequestro di tutto il materiale utilizzato, trattasi di una macchina fotografica, corredata da accessori, flash professionali, svariate schede di memoria, batterie supplementari, due iPad e un tablet.