Trullo, fotografa scheda elettorale dopo il voto: arrivano i carabinieri

È entrato nella cabina elettorale, ha votato per il ballottaggio fotografando però la X appena messa sulla scheda elettorale. Una mossa che non è sfuggita alle presidente di un seggio in via Massa Marittima, al Trullo, che ha bloccato l'elettore chiamando subito i carabinieri presenti nella scuola trasformata in sede per le elezioni.

È così finito nei guai un uomo di 63 anni, denunciato dai carabinieri della stazione del Trullo con l'accusa di violazione dei diritti del voto che hanno anche sequestrato il suo cellulare. La scheda elettorale fotografata, invece, è stata dichiarata nulla.