Pass disabili dei familiari e fotocopiati, pioggia di multe

Intestati ai parenti, ma anche fotocopiati. Ancora una stretta della polizia locale di Tivoli contro i furbetti dei pass disabili per contrastare i comportamenti degli automobilisti indisciplinati. In particolare, sono ripresi gli interventi volti a debellare l'uso improprio dei contrassegni per disabili, indebitamente utilizzati per sostare gratuitamente nelle zone a pagamento regolamentate dalla fascia blu.

Nella mattinata di giovedì 27 aprile, i controlli si sono focalizzati nel quadrante formato da via Aldo Moro, piazzale delle Nazioni Unite e il Belvedere Gramsci, all'esito dei quali sono state accertate 8 violazioni dell'art. 188 del codice della strada - che disciplina e punisce l'uso improprio del contrassegno perché veniva esposta una fotocopia dell'originale, oppure perché veniva accertato non essere il veicolo in quel momento al servizio del disabile titolare del contrassegno - oltre alle sanzioni per il mancato pagamento del ticket nei casi in cui il contrassegno veniva esposto in maniera non completamente leggibile. Le attività di accertamento sono state eseguite in stretta collaborazione con il personale ausiliario della sosta dell'Asa Servizi.

Nella stessa giornata i controlli mirati sono proseguiti con l'utilizzo del Captur-Scan, recentemente in dotazione al comando di via Montevescovo, ponendo l'attenzione sul contrasto alle soste selvagge, oltre che in centro, anche a Tivoli Terme e Villa Adriana dove sono state accertate, complessivamente, 64 violazioni al codice della strada. Gli interventi mirati proseguiranno in altre zone di tutto il territorio comunale.