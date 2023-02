Fotocopie del pass disabili per parcheggiare l'auto sotto alla sede del comune

Furbetti del pass disabili a Tivoli dove proseguono i controlli della polizia locale tiburtina volti a contrastare l'increscioso fenomeno dell'uso non consentito del contrassegno per le persone disabili, da parte di alcuni automobilisti allo scopo di beneficiare della gratuità della sosta nella cosiddetta "Fascia Blu".

Nella mattinata di mercoledì 22 febbraio, gli interventi - con il prezioso contributo degli Ausiliari del Traffico di Asa Servizi - si sono concentrati nelle strade adiacenti a Palazzo San Bernardino, sede del Comune, dove erano stati segnalati diversi casi.

All'esito dei controlli sono state accertate 3 violazioni dell'art. 188 del codice della strada - per aver esposto una fotocopia del contrassegno originale - nonché 2 violazioni dell'art. 158 del CdS, per aver occupato senza titolo il posto riservato. Il comandante Antonio D'Emilio rileva che il fenomeno, in conseguenza dei controlli, appare in diminuzione e che tale attività mirata proseguirà anche in altre zone del comune della provincia nord est della Capitale.