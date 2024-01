Strada chiusa per incidente: forza posta di blocco e aggredisce gli agenti

Una strada chiusa per permettere l'intervento dei soccorsi e i rilievi dell'incidente. Nonostante l'interdizione un automobilista ha forzato il posto di blocco della polizia ed ha poi aggredito i poliziotti del commissariato di Ladispoli che lo hanno fermato. È successo a Ladispoli, in provincia di Roma.

I fatti ieri mattina - martedì 16 gennaio - poco dopo le 8.00 su via Settevene Palo. Il 35enne, un cittadino marocchino, è stato poi arrestato dalla polizia per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per minaccia e oltraggio. Gli agenti intervenuti hanno avuto tre giorni di prognosi ciascuno.