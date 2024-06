Forniva le dosi di cocaina per le piazze di spaccio di Morena e Ciampino. Sequestrati 477 pezzi

Un "padroncino". Un intermediario fra il fornitore e i pusher. Dosi di cocaina già pronte alla vendita che l'uomo cedeva ad alcuni spacciatori, che poi rifornivano di polvere bianca le piazze di Ciampino, Morena e la zona del Tuscolano. Tre le persone finite in manette: un 50enne, nella cui abitazione è stata trovata la "merce", e due pusher al dettaglio: entrambi romani di 43 e 38 anni. Il laboratorio dove la droga veniva preparata in un'abitazione di Ciampino, dove la polizia ha trovato e sequestrato quasi mezzo chilo di sostanza stupefacente.

Sono stati gli agenti della squadra investigativa del commissariato di San Lorenzo a scoprire una fiorente attività di spaccio nella zona di Ciampino. L'auto di uno spacciatore, un "pesce piccolo", ma molto attivo sulle piazze di spaccio del comune della provincia di Roma e dei quartieri limitrofi. Seguendo la vettura a noleggio i poliziotti lo hanno visto andare a prendere un secondo uomo - già noto per precedenti per droga.

I due si sono quindi stati portati sino a una villetta di Ciampino dove uno è poi salito. Una volta uscito è quindi scattato il blitz. Indosso all'uomo appena uscito dall'abitazione i poliziotti hanno infatti trovato 60 'pezzi' di cocaina già pronti alla vendita mentre l'amico è stato trovato con 5 grammi di droga.

Sequestrata la sostanza stupefacente gli investigatori del commissariato del Verano sono quindi saliti nella villetta dove hanno trovato il proprietario di casa, un 50enne di Ciampino. In casa di quest'ultimo un vero e proprio laboratorio per la preparazione delle dosi di cocaina. Bilancini di precisione, materiale per il taglio e il confezionamento e 2.200 euro in contanti. Poi la droga: 7 cilindri contenenti un totale di 477 dosi pronte alla vendita (da 0.5 e 0.7 grammi), per un totale di quasi 400 grammi.

Sequestrata la droga i tre sono stati identificati in tre romani di 50, 43 e 38 anni. Arrestati per detenzione ai fini di spaccio il tribunale di Velletri ha poi convalidato i tre arresti. Sottoposti all'obbligo di firma in attesa della prima udienza del processo.