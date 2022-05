Fonte Nuova, catturato un serpente di ottanta centimetri: era finito nel cassetto d'una macelleria

Si era nascosto in un cassetto. E lì è rimasto per tutta la notte finchè, di buona mattina, quel nascondiglio è stato scoperto.

La scoperta

“In tanti anni di attività non ci era mai successa una cosa del genere ed infatti sulle prime credevamo si trattasse di uno scherzo – ha raccontato a RomaToday il titolare d’una macelleria, nella zona di Fonte Nuova – invece era proprio un serpente quello che una nostra dipendente ha rinvenuto nel cassetto dove riponiamo il materiale per effettuare le pulizie. Non abbiamo perso tempo ed abbiamo chiamato subito i carabinieri”.

Il serpente nel cassetto

L’animale, avvistato all’apertura dell’esercizio commerciale, alle nove era già stata catturato. “Questa mattina presto sono stato allertato dalla centrale operativa dei carabinieri di Monte Rotondo che avevano ricevuto la chiamata di titolare di questa attività a Fonte Nuova – ha spiegato Andrea Lunerti, esperto di animali intervenuto sul posto – Avevano ritrovato in un cassetto, vicino alla cabina elettrica, un serpente di colore nero che aveva creato un po’ di scompiglio tra i dipendenti”.

La cattura del biacco

Il timore era che si trattasse di una vipera. “Si era introdotto forse usando i tubi della cabina elettrica, certo che il clima era freddino per un serpente. Comunque non ha sferrato attacchi, così con una pinza speciale l’ho catturato e l’ho preso in mano. E’ un biacco (Hierophis viridiflavus) di un’ottantina di centimetri. E’ un animale un po’ curioso che talvolta s’infila nei contesti antropizzati. Non è velenoso ma è molto mordace” ha spiegato Lunerti che, nel corso della precedente settimana, si è cimentato nella cattura anche di una tartaruga azzannatrice.

La liberazione in natura

Prelevato dalla macelleria, l’animale è stato portato a Morlupo. “Questa mattina avevo un’attività con dei bambini, al rifugio del lupo. Da qualche tempo gli animali innocui, come il biacco, li libero lasciandoli qui, su un albero di San Francesco. E così ho fatto anche oggi, davanti ai bambini presenti”. I primi ad aver conosciuto la storia di questo serpente di quasi un metro che aveva scelto di passare la notte nel cassetto di una macelleria.