Bambina di due anni morsa in testa da un cane mentre giocava in un giardino

Una bambina di due anni è stata aggredita da un cane meticcio, mentre giocava in un giardino a casa di amici di famiglia. L'animale, per motivi ancora sconosciuti, l'ha morsa in testa e ad un braccio.

Il fatto è successo nel pomeriggio di sabato 27 aprile a Fonte Nuova, comune di Roma, nella zona a nord-est della Capitale. La bambina, cittadina italiana, era a casa di amici dei genitori e giocava in giardino. Ad un certo punto il cane dei padroni di casa, un meticcio di taglia media, le si è scagliato contro.

L'attacco dell'animale ha causato ferite non gravi alla testa e ad un braccio della piccola, che è stata soccorsa e portata in elisoccorso all'ospedale "Gemelli" di Roma, dove è ricoeverata in prognosi riservata ma non risulta in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Mentana che hanno informato dell'accaduto l'Autorità Giudiziaria.