Fonte Meravigliosa, ladri di batterie di auto ibride in azione

Stavano rubando batterie di auto ibride nella zona di Fonte Meravigliosa quando sono stati notati da alcuni residenti che hanno chiamato le forze dell'ordine. È finita coon le manette ai polsi e l'arresto in flagranza, la notte di furti di due uomini di 32 e 24 anni. La coppia aveva messo nel mirino le batterie delle auto ibride.

Decisivo, un tentato furto in via Giunio Antonio Resti. I due sono stati visti da alcuni redienti mentre armeggiavano su un'auto in sosta. Giunti dopo pochi minuti, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno sorpreso i due indagati intenti a smontare il pacco batteria di una Toyota ibrida parcheggiata. Gli attrezzi trovati in possesso dei due, sono stati sequestrati, e gli arrestati condotti presso le aule di piazzale Clodio dove l'arresto è stato convalidato per entrambi.