Lo spaccio casalingo gestito su Telegram

Gestiva uno spaccio casalingo pubblicizzando la "merce" e prendendo appuntamento con i suoi clienti attraverso una chat su Telegram. A bloccare il giro d'affari di un 38enne sono stati gli agenti della polizia di Stato del IX distretto Esposizione che erano sulle sue tracce da diversi giorni grazie anche alle diverse segnalazioni giunte presso gli uffici da parte dei condomini, che lamentavano un insolito andirivieni di persone presso il comprensorio di Fonte Laurentina.

Il 38enne, colto di sorpresa dal controllo degli agenti, teneva con sé un borsello nero al cui interno, in un blister di un medicinale, sono stati trovati 13 involucri di cocaina. In casa sono state trovate diverse buste termosaldate di stupefacente, tra cocaina ed hashish, per un peso complessivo di quasi otto etti di sostanza, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, un coltellino ancora intriso di tracce di stupefacente e alcuni fogli riportanti cifre e contabilità dello spaccio.

Inoltre, da un successivo controllo dello smartphone del 38enne, è emerso che l'uomo era in contatto con diversi numeri telefonici tramite Telegram. Sulla piattaforma, infatti, venivano fissati gli appuntamenti per cedere le dosi di sostanza stupefacente.