Con arnesi da scasso ed esche per il cane da guardia tentano il furto in appartamento

Arnesi da scasso per forzare porte e finestre, e bocconcini di carne per “ingraziarsi” il cane di casa, un pitbull: è l’attrezzatura che i carabinieri hanno trovato addosso a due uomini che mercoledì notte hanno provato a entrare in un appartamento zona Fonte Laurentina, incuranti del fatto che all’interno vi fossero i proprietari addormentati.

A dare l’allarme sono stati proprio i padroni di casa, che hanno sentito dei rumori provenire dal giardino. La chiamata al 112 ha fatto arrivare sul posto i carabinieri, che hanno subito individuato due uomini intenti ad armeggiare intorno a una grata. Alla vista dei militari uno dei due ha provato a scappare ed è stato bloccato, mentre l’altro è rimasto nel giardino tentato di nascondersi ed è stato anche lui trovato e bloccato.

Identificati in un 27enne e un 44enne, sono stati arrestati con l’accusa di tentato furto aggravato. Giovedì mattina sono stati accompagnati in tribunale per la direttissima, al termine della quale è stato convalidato l’arresto: per loro è scattato il divieto di dimora a Roma in attesa del giudizio abbreviato, fissato per gennaio.