Le fontane del centro di Roma come piscine per i turisti

Le fontane di Roma vengono scambiate dai turisti, sempre più come piscine all'aperto. Non basta la multa da 450 euro a fare da deterrente. La voglia di immortalare il gesto (vandalico) con le immagini poi rilanciate sui social, è troppo forte.

L'ultimo episodio a Campo de' Fiori. Nel corso della vigilanza in una delle piazze del centro storico,, una pattuglia della polizia locale di Roma Capital ha fermato un ragazzo intento a fare il suo ingresso nella fontana. Nei confronti del 25enne, di nazionalità svizzera, è stata elevata una sanzione di 450 euro, oltre all'ordine di allontanamento previsto dal regolamento di polizia urbana.

In piazza Santa Maria Trasterve, giorni fa, un altro tuffo. Questa volta in comitiva. Due ragazzi si sono spogliati e, indossando solo dei boxer, si sono immersi tra le acque. Con loro anche una ragazza. Video ripreso e condiviso sulla pagina Instagram di 'Welcome to favelas'. Non è le prima volta che le fontane di Roma vengano scambiate per piscine.

A giugno in due finirono nei guai per un bagno in piazza Esedra. Lei, addirittura, si mise in topless. Poi fu la volta di un turista, sempre nella fontana di Trevi e di un senza fissa dimora nella fontana dell'Altare della Patria. Lo scorso 17 luglio un uomo si era addirittura tuffato a Fontana di Trevi con il vigile che per fermarlo ha dovuto fare il "bagnino" entrando in acqua. Lo scorso 2 agosto, invece, tocco a turisti tedesci fare il bagno nella fontana di piazza Navona.