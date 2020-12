Troppa gente a Roma, l'area di Fontana di Trevi viene chiusa

Troppa gente e Fontana di Trevi chiusa (momentaneamente). E' successo nel tardo pomeriggio di domenica 13 dicembre, in uno dei monumenti simbolo di Roma.

"A causa della presenza di un affollamento tale che non rendeva più possibile il mantenimento della distanza di sicurezza, le pattuglie della polizia locale I Gruppo Trevi, hanno dovuto procedere alla momentaneo isolamento, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, dell'area di Fontana di Trevi per consentire il deflusso dei presenti", spiega la polizia locale.

"Con il defluire delle persone - sottolineano i caschi bianchi - si è poi proceduto ad una graduale riapertura e un contingentamento con modalità stop and go, procedura in atto anche in altre località del "tridente", al fine di scongiurare la formazione di assembramenti".

E nel week end sono state oltre 4mila verifiche sulle attività commerciali e nelle strade della movida e per le vie dello shopping di Roma.

"Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale portano avanti un'azione molto importante, per evitare che comportamenti irresponsabili mandino in fumo i tanti sacrifici fatti finora. Ciascuno di noi ha un ruolo determinante: contrastiamo il virus con forza e responsabilità. Non abbassiamo la guardia", ha scritto in un post la sindaca Virginia Raggi.