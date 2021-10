Fontana di Trevi, gruppo di turisti nel mirino dei ladri

Ladri in azione, nelle zone storiche di Roma, quelle preferite dai turisti che stanno tornando a rivivere la città sempre di più. Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della Stazione di San Lorenzo in Lucina, ad esito di un servizio di osservazione e pedinamento, hanno arrestato due malolesta in azione.

Si tratta di due cittadini romeni, un 35enne e una 32enne, entrambi senza fissa dimora, notati in atteggiamento sospetto mentre passeggiavano in via delle Muratte, in prossimità della Fontana di Trevi. La coppia, poco dopo, avvicinava alle spalle un gruppo di turisti e sfilava il portafogli dalla borsa di una turista americana di 52 anni. I carabinieri li hanno immediatamente bloccati recuperando la refurtiva, riconsegnata alla vittima.