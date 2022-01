Fontana di Trevi, prende il tablet per le ordinazioni nel ristorante e scappa

Ha preso in mano il tablet per le ordinazioni, uno di quelli usato dai ristoranti, ed è scappato. È quanto successo nel primo pomeriggio di ieri, in un locale a pochi passi dalla Fontana di Trevi. Protagonista della vicenda un tunisino di 41 anni.

L'uomo è stato notato dai militari mentre, approfittando di un momento di distrazione della cameriera di un ristorante, si stava allontanando con il tablet utilizzato dal personale dell'esercizio per annotare le ordinazioni dei clienti. Dopo pochi passi, il manolesta è stato fermato dai carabinieri, che hanno recuperato e restituito il dispositivo al responsabile del ristorante. Il 41enne è stato portato in caserma, dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa del rito direttissimo con l'accusa di furto aggravato.