"Progetto TE", ecco il fondo regionale per tutti i centri anziani di Roma e del Lazio

Un fondo da 3,5 milioni di euro per il miglioramento dei centri anziani a Roma e in tutta la regione, oltre alla realizzazione di progetti indirizzati all'utenza rappresentata dalla Terza Età. E' quanto messo in campo con "Progetto TE - Lazio per la Terza Età" ideato da LazioCrea, società in house della Regione.

"Con il vaccino - dichiara Marco Vincenzi, presidente del consiglio regionale del Lazio - gli anziani possono finalmente ricominciare a vivere la loro socialità, dopo essere stati la categoria più colpita dai danni del Covid 19. I centri anziani sono una risorsa importante per la Terza Età e uno degli obiettivi del piano è riuscire a migliorarli sempre di più".

Possono presentare richiesta di accesso ai fondi tutte le associazioni di promozione sociale che gestiscono i centri anziani e tutti i comuni del Lazio, oltre ai Municipi. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 ottobre 2021.