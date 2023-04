I tentacoli della mala di Roma sui fondi del Pnrr

I fondi del Pnrr minacciati da interessi criminali, quelli di Camorra e 'Ndrangheta su tutti. L'allarme arriva direttamente l'ultima relazione semestrale della Dia, che evidenzia come "l'impegno sul piano della prevenzione antimafia è volto a evitare che i clan attingano ai fondi" del piano nazionale di ripresa e resilienza.

Come evidenziato dal vicecapo della polizia Vittorio Rizzi, che sovrintende l'organismo permanente di monitoraggio e analisi sul rischio di infiltrazione nell'economia da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso, "l'obiettivo è di anticipare la minaccia" e si può realizzare anche in ambito di cooperazione internazionale sfruttando "i dati di intelligence che precedono l'avvio delle indagini giudiziarie".

Dunque, la guardia è alta e dopo la pandemia - con la crisi di esercenti e imprenditori - il rischio di infiltrazioni è sempre più grande. È stato lo stesso Rizzi a sottolineare infatti i principali indicatori di rischio, richiamando l'attenzione verso il recente incremento delle "variazioni societarie, soprattutto nel settore immobiliare, che sono aumentate del 47%" rilevando che "nella maggior parte dei casi dietro il turn over di amministratori, nel trasferimento di quote o nel cambio di assetti societari si celava l’infiltrazione di organizzazioni mafiose".

Gli affari di Camorra e 'Ndrangheta a Roma

D'altronde oltre il traffico e lo spaccio di stupefacenti, le estorsioni e l'usura orientate verso operazioni di riciclaggio sempre più complesse e sofisticate hanno preso sempre più piede. Nel 2022 i carabinieri hanno ricostruito in sistema di riciclaggio con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa e fatture false, queste le accuse, organizzato da nove persone.

Soldi sporchi della Camorra che dovevano essere ripuliti a Roma. L'indagine era partita da una costola dell'operazione del 18 gennaio 2022 quando erano state sgominate due bande di albanesi. Una faida vera e propria tra due gruppi, il primo con a capo da una parte Ermal Arapaj detto 'Ufo' e l'altro, quello di Elvis Demce. Stando a quelle indagini, Demce aveva rapporti diretti con i camorristi del clan Mazzarella per i quali avrebbe cercato di recuperare alcuni crediti. I carabinieri nell'occasione avevano ricostruito come venivano ripuliti i soldi dello spaccio.

Non solo la Camorra. Anche i gruppi di 'Ndrangheta hanno messo - e da tempo - i tentacoli su Roma, usando negozi e ristoranti come "lavatrice" del denaro sporco. Erano infatti almeno 24 i locali - stando alle carte dell'operazione Propaggine - in odore di Ndrangheta a Roma. Dai ristoranti e bar del centro a quelli della periferia, fino all'ambizione di mettere piede in Vaticano.

Quello degli Alvaro e dei Carzo e del resto della "Locale" di Ndrangheta per la Capitale è un amore antico, da quanto le consorterie sorte a Sinopoli e Cosoleto sono sbarcate nella capitale per reinvestire il denaro del narcotraffico. Oltre che nella ristorazione, sono stati documentati interessi anche nel comparto dei mercati ittici, della panificazione, della pasticceria, del ritiro delle pelli e del riciclo degli oli esausti.

I dati

Camora e 'Ndraghenta, in sostanza, a Roma si sanno infiltrare bene. Secondo la relazione della direzione distrettuale antimafia, "un importante indicatore dei possibili tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei canali dell'economia legale è costituito dal sensibile incremento dei profili di anomalia riscontrati nelle movimentazioni e nelle transazioni finanziarie".

In linea con questa tendenza, il Lazio nel primo semestre del 2022 ha fatto registrare oltre 600 segnalazioni di operazioni sospette in più rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. "A eccezione del leggero calo di Rieti, le altre province e, in particolare la città metropolitana di Roma, presentano dati in costante aumento che potrebbero, in alcuni casi, essere riconducibili a operatività finanziarie volte a dissimulare attività di riciclaggio", si legge.

I possibili rischi per il Pnrr

Dunque secondo gli esperti dell'antimafia, visti i precedenti di operazioni di riciclaggio, l'attitudine all'usura e la valanga dei soldi per il Pnrr "è quindi agevole ipotizzare uno scenario in cui le mafie abbiano affinato le capacità di cogliere le migliori opportunità di guadagno, avvalendosi degli strumenti più adeguati a intercettare i fondi comunitari europei, ricavandone ingenti profitti e riciclando i capitali illecitamente accumulati".

Un parere condiviso anche dal presidente della Corte di Appello di Roma, Giuseppe Meliadò, come sottolineato in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario nel 2022. Il motivo, secondo quanto emerge dal rapporto della Dia, è quello che a Roma le diverse organizzazioni mafiose cercano, per quanto possibile, "di evitare occasioni di conflittualità nella consapevolezza che il raggiungimento di un punto di equilibrio possa costituire un fondamentale fattore di sviluppo e di profitto comune, talvolta superando anche contrasti in atto nei territori di origine".

Le imprese mafiose, a Roma e nel resto d'Italia, secondo gli esperti infatti tentano "l'inquinamento delle procedure di gare pubbliche già dalla fase di stesura del bando mediante varie forme di connivenza con funzionari pubblici. Le tecniche di penetrazione possono concretizzarsi già nella fase di programmazione e di progettazione delle opere pubbliche mediante una mirata azione corruttiva dei funzionari della stazione appaltante e dei tecnici/professionisti incaricati". Un allarme che la Dia ha lanciato anche al Parlamento aggiungendo che "i tentativi di infiltrazione delle mafie nel settore degli appalti e dei lavori pubblici richiedono un'efficace azione di prevenzione delle istituzioni, finalizzata a rilevare per tempo ogni eventuale anomalia nell'ambito delle relative procedure di affidamento".

Proprio a Roma, in particolare, la criminalità organizzata "tende ad affinare le proprie capacità di reinvestimento dei proventi illeciti (evasione ed elusione fiscale) grazie anche agli stretti rapporti di collaborazione con professionisti e imprenditori compiacenti". Per la Dia sarà quindi fondamentale la prevenzione per evitare che i clan attingano ai fondi del Pnrr.