Ruba sigarette e danneggia una pizzeria: folle fermato in via Merulana

Le sigarette rubate, la lite con il tabaccaio e la pizzeria danneggiata. Folle pomeriggio in via Merulana dove un 31enne senegalese ha dato in escandescenze dopo aver tentato, all'interno di una tabaccheria, di impossessarsi delle sigarette. Dopo aver provato ad allontanarsi con in mano dei pacchetti, ne è nata una colluttazione con il proprietario all'esterno del negozio.

A quel punto il cittadino straniero ha afferrato una bottiglia di vetro da terra e ha danneggiato una vetrina della tabaccheria. Quindi ha dato in escandescenze è entrato in una pizzeria adiacente e danneggiare la porta di ingresso e parte degli arredi.

La scena è stata notata da un carabiniere del gruppo di Roma, libero dal servizio e in abiti civili, che è intervenuto bloccando e arrestando l’esagitato, che ha anche opposto resistenza con calci e spintoni, con il supporto di una pattuglia dei carabinieri del nucleo operativo Roma Piazza Dante. L’arrestato è stato identificato in un 31enne del Senegal, senza fissa dimora: dovrà rispondere dei reati di danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.