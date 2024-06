Scappa dalla polizia per 15 chilometri: folle inseguimento (anche contromano) sulla Tiburtina

Da ponte Mammolo a Tivoli Terme, lungo la Tiburtina a tutta velocità, tra contromano e spericolatezze. Tutto per sfuggire alla polizia e non finire arrestato. Protagonista del folle inseguimento un 33enne già noto alle forze dell'ordine, originario di Guidonia, che a bordo della sua Porsche Cayenne ha seminato il panico. Tutto è iniziato quando alla vista di una volante ha accelerato dandosi alla fuga. Siamo sulla Tiburtina, all'altezza dell'incrocio con la Togliatti.

Tanto è bastato per far nascere l'inseguimento. Una fuga rocambolesca, a tutta velocità, con contromano spericolati tra le auto di ignari automobilisti. Dietro di lui la volante della polizia che, a sirene spiegate, non ha lasciato scampo al fuggitivo.

Il 33enne è stato bloccato dalle volanti nella zona di Tivoli Terme. Sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di un coltello a scatto e di circa 3 grammi di cocaina. Durante gli accertamenti l'uomo ha assunto un atteggiamento fortemente oppositivo verso gli agenti, opponendosi al controllo e tentando di darsi alla fuga a piedi. Fatto salire sulla volante per essere condotto presso il commissariato di Tivoli, ha iniziato a dare in escandescenze, tentando ancora la fuga dall’auto di servizio durante il tragitto.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare presso l’abitazione in Villalba di Guidonia (un vero e proprio “fortino” con interni di pregio, grate, cancelli e portoni blindati) è stato rinvenuto materiale per il confezionamento di sostanze stupefacenti e un ulteriore coltello. L'uomo è stato arrestato e dopo la convalida disposta dal GIP posto agli arresti domiciliari.