Focene, macabro ritrovamento in un parcheggio: rinvenute ossa umane

Macabro rinvenimento a Focene, in una zona verde tra la pista 1 del 'Leonardo da Vinci' e il mare. Sabato scorso, in via delle Palme, una donna passeggiato ha infatti rinvenuto ossa, rivelatesi poi umane. Sotto choc, la donna ha chiamato il Numero Unico per le Emergenze.

Sul posto gli agenti del Commissariato di Fiumicino che hanno rinvenuto a ridosso della recinzione dell'area di lunga sosta al servizio dell'aeroporto di Fiumicino, altre ossa, verosimilmente riconducibili a schiena, tronco e arti di quello che, secondo una prima analisi, dovrebbe trattarsi di un uomo morto almeno dieci anni fa. I reperti sono stati affidati all’Istituto di Medicina legale del Policlinico Gemelli per le analisi scientifiche.