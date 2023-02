Più polizia che manifestanti: il triplo presidio anarchico a Roma per Cospito è stato un flop

Le camionette della polizia di Stato e dei carabinieri hanno monitorato le tre piazze, semi vuote, organizzate ieri dai gruppi vicini al mondo anarchico a Roma. I piccoli gruppi sono tornati a manifestare in solidarietà con Alfredo Cospito, in sciopero della fame contro il regime 41bis a cui è sottoposto da maggio 2022. Gli attivisti si sono riuniti con striscioni e megafoni: una ventina di persone a Largo Argentina, dieci a piazza Trilussa e una ventina a Campo de’ Fiori.

Intorno, un significativo dispiegamento di forze dell'ordine più numerose degli stessi manifestanti. I presidi non erano autorizzati, ma non sono stati contrastati in alcun modo dalla polizia. Le proteste però non cesseranno. Un volantino annuncia un nuovo presidio anarchico il 24 febbraio, alle 11, davanti alla Cassazione, chiamata a decidere sulla revoca del 41bis al detenuto.