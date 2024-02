L'autovelox indigesto, terzo sabotaggio in quattro mesi

Sabotato tre volte in quattro mesi. Un autovelox indigesto, preso di mira ancora una volta. Emuli di Fleximan, il vandalo che da mesi imperversa nel Nord Italia tagliando gli autovelox, che hanno preso di mira il rilevatore di velocità installato dal comune di Guidonia Montecelio in via di Casal Bianco, nella frazione di Colle Fiorito.

Installato lo scorso mesedi agosto per limitare la velocità sulla arteria di uscita ed entrate dal comune della Città dell'Aria, venne attivato il 1° novembre. Una settimana dopo il primo atto vandalico, quando venero tagliati i fili del dispositivo. Ripristinato dall'amministrazione di Palazzo Matteotti poche settimane dopo (il 27 di novembre) venne nuovamente messo fuori servizio, questa volta portando via direttamente le telecamere.

Rimesso in funzione nello scoirso fine settimana il "Fleximan de noantri" è entrato nuovamente all'opera, danneggiandolo. Ripristinato nuovamente, questa volta il vandalo - o i vandali - potrebbe essere stato ripreso dalle telecamere di sicurezza installate sulla "48" dagli agenti della polizia municipale di Guidonia Montecelio.