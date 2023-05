Flavia, morta a 24 anni mentre faceva jogging nel parco: era stata una promessa dell'atletica leggera

Si chiamava Flavia Ferrari, la ragazza di 24 anni che nella mattinata di mercoledì ha perso la vita nel parco di Tor Tre Teste, a Roma. La giovane era stata una promessa dell'atletica italiana e aveva anche corso per i colori della Fidal Lazio e della Nazionale ai campionati europei under 20 di Grosseto 2017. Poi nel 2019 era stata costretta al ritiro per una serie di problemi di salute.

Aveva detto addio all'attività agonistica, ma non aveva perso l'amore per l'atletica. Tesserata con Libertas Castelgandolfo Albano e Studentesca, appena saputa la notizia il mondo dell'atletica si è listato a lutto. Flavia, romana di Tor Tre Teste, è morta presumibilmente a causa di un malore mentre faceva attività questa mattina presto. Saranno gli accertamenti disposti dalle autorità a chiarire le cause del decesso.

La 24enne si era ritirata tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 dall'atletica a livello agonistico, che praticava con addosso la maglia della Studentesca Rieti, per poter curare alcuni seri problemi di salute. In un lungo post sui social aveva spiegato tutto. E proprio sui social non ha nascosto le sue fragilità e la sua forza di volontà.

Specialista di 800 e 1500, oltre a quella della Nazionale, Flavia aveva vestito anche la maglia della rappresentativa FIDAL Lazio negli eventi riservati alle competizioni per regioni. Nel 2021 per lei era arrivata anche la laurea in Scienze Biologiche.

"Un altro lutto scuote la nostra atletica. - il commento sul sito della Fidal del presidente Fabio Martelli - Rivolgo il mio personale abbraccio alla famiglia, alla mamma, al papà e al fratello di Flavia per un dolore che possiamo solo immaginare. Siamo vicini a loro e a tutti coloro che l'hanno sempre amata e apprezzata da sportiva e giovane donna". Sui social la Studentesca Rieti ha ricordato Flavia con una foto e un cuore.