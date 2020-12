Flaminio, ramo si spezza e ferisce passante: aperta inchiesta

La procura di Roma ha aperto un fascicolo sul caso del passante rimasto ferito lo scorso 28 dicembre da un ramo di un albero caduto in via Stern in zona Flaminio.

L'uomo, un sessantunenne, aveva riportato ferite a un braccio e alla testa. Nell'indagine avviata a piazzale Clodio, coordinata dal procuratore aggiunto Nunzia D'Elia, si ipotizza il reato di lesioni stradali.

Lunedì scorso, a Roma, i feriti sono stati però due. Nella stessa giorna, quella di lunedì, all'altezza del lungotevere De' Cenci, nel tratto che collega ponte Garibaldi al ponte Fabricio, infatti un ramo ha colpito anche un'auto che ha sbandato e urtato un'altra vettura parcheggiata.

La persona ferita, in quel caso, è stata presa in cura dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale in codice giallo al Fatebenefratelli. Sul posto il I Gruppo Trevi della Polizia Locale.