Appartamento in fiamme al Flaminio, palazzo evacuato

Un grosso incendio è divampato nel pomeriggio di sabato 18 marzo in un appartamento al quinto piano di un palazzo di via Calderini, in zona Flaminio.

Il rogo è scoppiato poco dopo le 18. A dare l'allarme alcuni residenti che hanno visto il fumo e hanno chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti tre mezzi dei vigili del fuoco, che hanno subito avviato le operazioni di spegnimento facendo uscire dal palazzo una cinquantina di persone in via precauzionale.

Nell’appartamento, quando le fiamme sono divampate, non c'era nessuno e nessuno è rimasto ferito o intossicato, ma i danni sono ingenti. Ancora da chiarire le cause dell'incendio.