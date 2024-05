Rifiuti: ex dirigente Regione Lazio e imprenditore condannati a 6 anni per corruzione

Condanna a sei anni di carcere per l’ex dirigente della Regione Lazio della direzione Ambiente, Flaminia Tosini e l’imprenditore nel settore dello smaltimento rifiuti Valter Lozza nell’ambito di una indagine sulla gestione di rifiuti in cui la procura di Roma contestava i reati di corruzione, concussione e turbativa d’asta.

I giudici della seconda sezione collegiale del tribunale capitolino il 7 maggio hanno inoltre dichiarato i legali rappresentanti delle società Ngr Srl, proprietaria della cava a Monte Carnevale, e 'Mad Srl' colpevoli dell’illecito amministrativo previsto dal decreto legislativo 231 del 2001 condannandoli al pagamento di una sanzione di oltre 30.900 euro.

Nell’ambito dell’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, Tosini e Lozza erano finiti ai domiciliari nel marzo del 2021.

Gli arresti nel 2021

I due furono arrestati il 16 marzo 2021 a termine di un'indagine che ha fatto ipotizzare come, grazie a preziose regalie, gioielli, vacanze e benefit elargiti da Lozza a Tosini, l'imprenditore venisse agevolato nelle autorizzazioni per la realizzazione di nuove discariche, proprio come quelle di Monte Carnevale, o per ampliare quelle già autorizzate come a Roccasecca.