Fiumicino, antinfiammatori e antibiotici dall'Africa: sequestrati in aeroporto 3mila farmaci

Antibiotici e antinfiammatori arrivati a Roma senza permesso. E' quanto hanno scoperto all'aeroporto di Fiumicino, i funzionari del Reparto Controlli e Antifrode della SOT Viaggiatori dell'Agenzia della Dogane, in collaborazione con i militari della locale Guardia di Finanza e con il supporto del personale sanitario dell'Unità Territoriale di Fiumicino del Ministero della Salute (USMAF).

Sono stati così posti sotto sequestro, 3 mila compresse di medicinali a base di paracetamolo, provenienti dal centro Africa. I farmaci, trasportati nei bagagli di un cittadino africano regolarmente residente in Puglia, sono risultati privi delle idonee certificazioni sanitarie nonché delle prescritte autorizzazioni ministeriali.

Dall'inizio dell’anno i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, hanno proceduto al sequestro di più di 30 mila capsule di medicinali potenzialmente pericolosi destinate alle varie comunità africane in Italia tra i quali il citrato di sildenafil che, se somministrato senza accurata supervisione medica, è in grado di provocare reazioni piuttosto rischiose per l'apparato cardiocircolatorio.