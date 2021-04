Rissa a Fiumicino, la famiglia del 19enne accoltellato: "Niccolò è finito in un agguato"

Proseguono gli accertamenti sull'aggressione avvenuta domenica pomeriggio all'Isola Sacra, ascoltati diversi giovani presenti. Per i familiari, il ragazzo ferito è stato attirato in una trappola

"Siamo tutti scioccati. Niccol è un ragazzo cresciuto in una famiglia dove i valori morali e i sani principi sono alla base del vivere quotidiano": a parlare è Michela Califano, zia di Niccolò, il 19enne di Fiumicino che domenica è stato accoltellato nel corso di un a maxi rissa scoppiata all'Isola Sacra, in via Gismondi.

Califano, consigliera regionale del Pd, ha commentato quanto accaduto al nipote all'indomani dall'aggressione, sotto choc per la violenza con cui è stato aggredito, ma anche sollevata per l'esito: colpito alla spalla e al braccio, è stato medicato e suturato con 50 punti, ma la lama avrebbe potuto lacerare un tendine o addirittura colpire un polmone con esiti molto più gravi.

Accoltellamento a Fiumicino, ascoltati diversi testimoni

Le indagini della polizia proseguono rapidamente dopo l'identificazione e la denuncia per rissa aggravata di nove ragazzi, oltre al 18enne che stando ai primi accertamenti avrebbe sferrato le coltellate e che deve rispondere di tentato omicidio, rissa e porto abusivo di strumenti atti ad offendere.

Secondo quanto ricostruito i ragazzi, tutti residenti a Fiumicino, si sarebbero dati appuntamento ai giardini dopo avere iniziato a litigare in una "stanza", una chat privata, su Houseparty, un social network in questo periodo molto utilizzato dai più giovani. Ed è qui che, stando a quanto sostenuto dalla zia e dall'avvocato, Anna Maria Anselmi, Niccolò sarebbe finito in un vero e proprio agguato.

"Prima la richiesta di chiarimento, poi la trappola"

"Un ragazzo, con un profilo 'fake', si è intrufolato 'abusivamente', insultando il gruppo - ha sostenuto Anselmi - Per evitare strascichi e far finire la questione lì Niccolò, forse ingenuamente, ha chiesto un chiarimento, anche per capire se ci fosse un precedente o magari motivazioni particolari che avevano scaturito quella lite verbale così violenta. Giunto al parco è stato intercettato e invitato a un confronto che è avvenuto all'interno di un garage vicino".

"Una volta dentro - prosegue l'avvocato della famiglia del giovane ferito - ad aspettarlo c'erano altre 2 persone. Un agguato tre contro uno. Uno dei tre l'ha subito accoltellato, senza farlo nemmeno parlare e ci si rendesse conto di cosa stava accadendo. Niccolò ha riportato 3 lesioni, 1 alla schiena e due al braccio. Dopo le coltellate sono scappati. Niccolò sanguinante è riuscito a risalire nel parco dove si è accasciato a terra ed è stato soccorso. Ha perso molto sangue".

"Siamo stati fortunati, poteva finire molto peggio"

A riferire ai poliziotti quanto accaduto è stato lo stesso Niccolò, pur dolorante e sotto choc, insieme con altri ragazzi che erano sul posto: i testimoni da ascoltare sono tanti, così come le versioni da controllare, ma la speranza della famiglia, come spiega l'avvocato Anselmi, è che "ci sia un rinvio a giudizio il prima possibile, vista la gravità di quanto accaduto e il rischio corso da Niccolò: siamo stati fortunati, avrebbe potuto finire molto peggio".

"Niccolò mai si sarebbe aspettato di andare a un appuntamento del genere e ritrovarsi difronte a una situazione che avrebbe potuto finire in una vera tragedia - aggiunge la zia - È andato in buona fede, talmente tranquillo che ha indossato una maglia, un pantalone e delle scarpe nuove. In questa vicenda ci poteva essere un ragazzo innocente morto, ma anche un omicida di appena 19 anni che avrebbe distrutto la sua vita e quella di tantissime persone".