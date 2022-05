Fiumicino, nei guai gli ncc abusivi dell'aeroporto

Nonostante la morsa dei controlli messa in atto dai carabinieri della compagnia aeroporti di Roma, mirata al contrasto dell’esercizio abusivo dell’attività di trasporto pubblico non di linea, si registrano nuovi casi di illecito procacciamento di clienti da parte di alcuni autisti di noleggio con conducente.

Il "terreno di caccia" è sempre l’area dell’aeroporto Internazionale Leonardo Da Vinci di Fiumicino, dove alcuni conducenti, in modo del tutto arbitrario, avvicinano i turisti in arrivo nello scalo aereo proponendo loro passaggi a pagamento per la Capitale.

Anche nella giornata di ieri, i carabinieri hanno sanzionato 5 persone sorprese nel Terminal 3 Arrivi ad esercitare la pratica illecita del procacciamento, senza averne titolo e in palese violazione dell’ordinanza Enac vigente in materia. Nei loro confronti sono scattate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 10.132 euro.