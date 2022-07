Ncc abusivi e car valet "in nero" a caccia di turisti in arrivo all'aeroporto

Ncc abusivi e lavoratori di società car valet non in regola. È l'esito dell'ultima serie di controlli dei carabinieri davanti all'aeroporto Leonardo Da Vinci, a Fiumicino. Le verifiche questa volta hanno riguardato l'uscita del Terminal 1 – Arrivi, dove, negli ultimi giorni, è sempre maggiore la presenza di turisti in arrivo nella Capitale per l’estate.

Tra la folla di viaggiatori in cerca di un trasporto in direzione Roma, i carabinieri della stazione aeroporto di Fiumicino hanno sorpreso 2 autisti Ncc mentre stavano procacciando clienti davanti ai Terminal. Gli abusivi sono stati multati per un importo totale di 4.128euro.

Nel corso delle attività, inoltre, i carabinieri della compagnia Aeroporti, unitamente ai militari del nucleo ispettorato del lavoro di Roma, nell'ambito di un’ispezione scattata in un car valet operante nei pressi dello scalo aeroportuale, hanno sorpreso un dipendente risultato con contratto non in regola. Per questo motivo, il titolare della società è stato denunciato a piede libero per irregolare avviamento al lavoro e irregolare posizionamento di impianto audiovisivi nel luogo di lavoro. Nei suoi confronti, inoltre, è stata elevata una sanzione pecuniaria dell’importo di 4.692 euro e disposta la sospensione dell’attività.