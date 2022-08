Fiumicino, caricavano clienti senza autorizzazione: multati due Ncc

Caricavano a bordo delle loro auto i passeggeri in arrivo al terminal 1 dell'aeroporto di Fiumicino, ma non avevano le necessarie autorizzazioni. Per questo motivo due Ncc sono stati sanzionati.

L'intervento è stato effettuato dai carabinieri della compagnia Aeroporti di Roma, nel corso di uno specifico servizio allo scopo di contrastare l'esercizio abusivo dell'attività di trasporto pubblico non di linea, all'interno di un piano strategico voluto dal prefetto Matteo Piantedosi.

I due autisti sono stati sorpresi mentre procacciavano clienti e per questo sono stati sanzionati per un importo complessivo superiore ai 4.000 euro.