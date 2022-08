I ladri entrano con il telecomando e rubano pesce per oltre 4 mila euro

Sono entrati forse grazie all'aiuto di un complice, senza forzare nessuna porta. Hanno usato un telecomando per aprire il cancello e le relative celle frigo e rubare diversi chilogrammi di pesce dal valore di 4 mila euro. È il particolare furto avvenuto in via Carlo Forte a Fiumicino. I fatti sono accaduti nella notte di domenica 31 luglio, intorno alle 3:00.

Due persone, con il volto scoperto, si sono introdotte nei locali e hanno rubato il pesce appena pescato. I ladri, secondo quanto riscontrato, si sono introdotti nei locali della cooperativa senza forzare le porte. Questo fa pensare alla complicità di qualcuno. I due malviventi si sono mossi a colpo sicuro. La polizia di Fiumicino che indaga, ha potuto visionare le telecamere di sorveglianza della cooperativa. Ora si cercano i due sospetti.