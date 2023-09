Incendio a Fiumicino, fiamme alle spalle della spiaggia di Passoscuro

Incendio all’alba di martedì in via Stintino, a Fiumicino. A prendere fuoco alcune sterpaglie in un terreno alle spalle della spiaggia di Passoscuro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cerveteri, che hanno subito attaccato il fronte per spegnere le fiamme prima che arrivassero alle abitazioni vicine. Presenti anche squadre della protezione civile.

Nessuno è rimasto ferito né intossicato, e il rogo è stato rapidamente contenuto.