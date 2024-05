Paura a Fiumicino, in fiamme quattro imbarcazioni all'interno di un cantiere nautico

Quattro imbarcazioni distrutte, danni ingenti ma nessuna persona coinvolta. È il primo bilancio di qaunto accaduto questa mattina, lunedì 13 maggio, in un cantiere nautico di fiumicino in via della Scafa 121. Le imbarcazioni, tra i 12 ei 18 metri, hanno preso fuoco alle prime luci dell’alba, intorno alle 5:40.

L’intervento

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ostia che per spegnere l’incendio hanno utilizzato un’autobotte ,il carro autoprotettori ed il carro schiuma. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Sono in corso gli accertamente per stabilirere le cause del rogo. Da definire, inoltre, l’entità dei danni e la condizione delle barche coinvolte.