Due imprenditori rapinati degli orologi: colpo da un milione e mezzo di euro

Un colpo da oltre un milione di euro messo a segno da un ladro nascosto dietro un casco integrale. Due imprenditori sono stati rapinati dei rispettivi orologi da 1 milione e mezzo di euro e da 20mila euro mentre erano seduti in un ristorante di Fiumicino, sul lungomare.



È quanto successo all'ora di pranzo di lunedì. Il rapinatore, secondo quanto si apprende, sarebbe entrato nel locale armato di pistola e, dopo aver minacciato i due ed essersi fatto consegnare un Rolex e un altro orologio, un Richard Mille ed è fuggito via in scooter. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della squadra mobile di Roma. Le indagini sono in corso.