Fiumicino, sfrattata madre sola con due bambine: "Non è stata rispettata una sentenza Onu"

Nonostante l'Onu, tramite il comitato per i diritti economici, sociali e culturali avesse negato lo sfratto, l'ufficiale giudiziario mercoledì 24 novembre si è presentato a casa di Luana, madre single con due bambini, eseguendo lo sfratto. E' successo a Fiumicino, in via della Scafa 340, dove a intervenire a sostegno della donna è stata l'Unione Inquilini locale insieme ad Alleanza Internazionale degli Abitanti.

Walter De Cesaris, segretario nazionale dell'Unione Inquilini, lo aveva detto: "L’Italia è richiamata dall'Onu, per l'ennesima volta, ad ottemperare agli impegni presi a livello internazionale sui diritti sociali”. Mentre a raccontare la storia di Luana è Emanuela Isopo, segretaria di Fiumicino del sindacato: "La storia di Luana è comune a migliaia di famiglie in Italia - le sue parole - , lei sola con due bambine ha perso il lavoro precario e la possibilità di pagare l'affitto. Una spirale nella quale sono precipitate tante persone alle quali le amministrazioni non sono in grado di garantire il passaggio di casa in casa sancito invece dal diritto internazionale. Nonostante Fiumicino abbia un patrimonio di 700 alloggi questi non sono sufficienti a soddisfare il bisogno degli aventi diritto e da due anni non vengono effettuate assegnazioni"

Mercoledì mattina, però, lo sgombero è stato eseguito "nonostante l'assessora alle Politiche Sociali (Alessandra Colonna, ndr) in diretta nazionale abbia dichiarato di aver predisposto il pagamento dell'affitto con le caparre - spiega Isopo - . Ma di questo Luana non era stata informata, da due settimane i servizi sociali non hanno contatti con lei". Da come apprende Roma Today, al momento Luana ha trovato ospitalità da una cugina in attesa di trovare una nuova sistemazione "per la quale il Comune ha approvato un primo stanziamento di 1.600 euro per il pagamento delle caparre" fanno sapere da Unione Inquilini. "Nessuno sfratto deve essere eseguito senza il passaggio da casa a casa - conclude Emanuela Isopo - . Aggiungerei che le assegnazioni di case non si fanno in diretta tv".