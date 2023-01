Massacrata dal marito in strada: la violenza fermata da una pattuglia in transito

Brutalmente picchiata dal marito in strada, presa a pugni e sbattuta contro il muro davanti ai passanti. E, fortunatamente, anche davanti a una pattuglia della polizia locale, i cui agenti sono intervenuti subito bloccando l’aggressione e, forse, salvando anche la vita alla donna.

L’ennesimo episodio di violenza contro le donne si è verificato a Fiumicino pochi giorni fa. Vittima una donna aggredita in uno dei corsi principali del Comune del litorale da quello che, all’esito degli accertamenti, si è rivelato essere il marito: la violenza dell’uomo è esplosa all’improvviso, ed è stata notata da alcuni agenti della polizia locale che stavano percorrendo la stessa strada e sono subito entrati in azione.

L’aggressore, che stava scaricando sulla moglie una gragnola di colpi, è stato bloccato e arrestato dagli agenti del commissariato di Fiumicino intervenuti in supporto, mentre due agenti sono rimaste vicine alla donna in attesa dell’arrivo dei soccorsi, che accompagnandola poi in ospedale per verificare il suo stato di salute.

“Grazie alla comandante Daniela Carola per avere creato il Reparto Anti Violenza di Genere guidato dalla vice comandante Patrizia Di Girolamo, che da un anno lavora a sostegno delle donne vittime di violenza - ha detto il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino - In questi anni la nostra amministrazione si è spesa molto nel contrasto alla violenza di genere: abbiamo dato vita a un centro anti violenza, poi è stato il turno della casa rifugio e del Reparto della Polizia Locale. Ma siamo consapevoli che bisogna prevenire e, per questo, tante sono state le iniziative nelle scuole, e culturali, in collaborazione con le associazioni del territorio. Auguro alla signora di potere iniziare una nuova vita, di liberarsi per sempre da ogni forma di violenza e di costruire il futuro che sogna”.