Fiumicino, tentano di rubare nel duty free dell'aeroporto: 5 denunciati

Avevano fatto incetta di profumi e alcolici, infilandoli dentro ad alcuni trolley, ma sono stati notati e denunciati dai carabinieri in servizio all'aeroporto internazionale "Leonardo Da Vinci" di Fiumicino.

A finire nei guai sono stati in 5, d'età compresa tra i 36 e i 65 anni, quattro cittadini stranieri e un italiano. All'interno di alcuni duty free del terminal 3, alle partenze dello scalo aeroportuale, in momenti differenti hanno arraffato prodotti di vario genere per un valore complessivo di 453 euro. Gli addetti alla vigilanza, però, li hanno notati mentre tentavano di andarsene senza pagare.

I carabinieri sono stati così allertati e in seguito a una breve ricerca li hanno fermati e denunciato, recuperando la merce asportata illegalmente. L’attività rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal comando provinciale dei carabinieri di Roma per contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità, voluto dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi in seno al comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.