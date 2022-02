Il fioraio ferito al collo a colpi di forbici da un collega

Una lite fra colleghi sfociata in una violenta aggressione che poteva avere tragiche conseguenze. La vittima è un fioraio di 37 anni, ferito al collo da un collega, e connazionale, di 39 anni.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione Roma Bravetta i due avrebbero inizialmente litigato per motivi legati alle modalità di gestione del negozio di fiori. La lite sarebbe poi degenerata in una vera e propria aggressione fisica, nel corso della quale il più anziano dei due è gravemente indiziato di aver ferito al collo il collega egiziano con un paio di forbici.

I militari dell'arma, in transito lungo la strada, sono stati allertati da un passante che aveva visto la scena e sono immediatamente intervenuti. Al loro arrivo, li hanno trovati mentre si stavano ancora azzuffando. Una volta divisi, i carabinieri hanno immediatamente allertato i soccorsi per il 37enne che presentava una vistosa ferita al collo. L’uomo non è in pericolo di vita ed è stato dimesso con 10 giorni di prognosi.

In ospedale è stato portato anche il connazionale, dove è stato medicato per le ferite riportate nella colluttazione. A seguito dell’udienza, l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato messo in libertà, in attesa del giudizio. Essendo nella fase delle indagini preliminari l’indagato è da considerarsi non colpevole sino alla condanna definitiva.