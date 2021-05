"Sto facendo delle consegne", finto rider trovato con la marijuana nell'auto

"Sto facendo delle consegne” così un 37enne romano si è giustificato con i poliziotti che lo hanno fermato in pieno coprifuoco a Monteverde. Dietro alla facciata del finto rider nascondeva 58,5 grammi di marijuana nell’auto ed 26 in casa. E’ successo in via di Donna Olimpia alle 23.30 circa, nel corso del coprifuoco serale.

Gli agenti del XII Distretto di Monteverde diretto da Maria Chiaramonte, durante il pattugliamento ordinario del territorio, hanno notato un’autovettura. Fermato per un controllo all’altezza di via Pio Foà, l’uomo alla guida ha cercato di giustificarsi “ Sto facendo delle consegne per un ristorante”, ma nessuna traccia di borse termiche tipiche del trasporto di alimenti sono state trovate in auto dagli agenti.

Nel parlare con il 37enne, poi i poliziotti, sono stati colpiti dal forte odore tipico della marijuana. E’ stato allora che l'uomo dopo aver confessato il consumo appena avvenuto di stupefacente, gli ha anche consegnato 3 involucri contenenti la stessa sostanza, per un peso complessivo di oltre mezz'etto di "erba".

Due involucri di marijuana del peso di 26,24 gr sono poi stati trovati nel corso della perquisizione della sua abitazione dove è stato sequestrato, insieme alla sostanza stupefacente, anche un bilancino di precisione e materiale atto al confezionamento della droga. Al termine dell’operazione il 37enne è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e sanzionato per la violazione delle disposizioni anti – Covid.