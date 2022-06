Si spaccia per ispettore della finanza e truffa un imprenditore

Si era spacciato per ispettore della finanza e, facendo leva sulla carica (fasulla) per mettere in piedi una raccolta fondi per la presunta figlia di un collega. Una truffa che è stata sventata proprio dagli uomini della fiamme gialle del comando provinciale di Roma.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo è stato sorpreso proprio mentre si faceva consegnare una somma di denaro, dal titolare di un'impresa, dopo aver prospettato che l'importo sarebbe servito a far fronte a un costoso intervento chirurgico all’estero della figlia di un suo collega, ovviamente inventato.

I finanzieri della locale compagnia, dopo alcune segnalazioni, hanno avviato accertamenti per risalire all’identità dell'uomo, che è stato denunciato all'autorità giudiziaria di Velletri per i reati di truffa e sostituzione di persona.