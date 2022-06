Il finto finanziere che prendeva di mira i piccoli imprenditori: "Se non pagate ora pagherete dopo"

Si spacciava per maresciallo della guardia di finanza e contattava i titolari di bar, ristoranti e panifici per chiedere il pagamento di somme per l’acquisto di registri contabili, pena controlli e conseguenti sanzioni per la loro attività. Era, questo, secondo la procura, il modus operandi di un uomo di 62 anni originario di Milano, finito a processo con l’accusa di sostituzione di persona e truffa continuata.

Il pubblico ministero Marcello Cascini aveva chiesto il rinvio a giudizio nel luglio del 2019, al termine di indagini che avevano riguardato diversi episodi risalenti al periodo che va dal 2016 al 2019. L’uomo prendeva contatti con le potenziali vittime telefonicamente e chiedeva un incontro presentandosi nella stragrande maggioranza dei casi come maresciallo della guardia di finanza - fornendo anche nomi falsi - o in alternativa come vigile urbano. Intimava alle vittime di acquistare scadenzari tributari, minacciandoli in caso di rifiuto di controlli fiscali: “Sarete solo voi a pagare dopo”, avrebbe detto in un caso alla di un panificio che si era rifiutata di versargli la somma richiesta.

In altri casi la truffa è riuscita: da un ristoratore sarebbe riuscito a farsi consegnare 100 euro, tramite corriere, inviandogli un pacco che avrebbe dovuto avere al suo interno il citato scadenzario e che conteneva in realtà fotocopie spillate relative alla scadenza delle tasse. A sporgere denuncia proprio il ristoratore e i titolari del panificio minacciati, che si sono rivolti alle forze dell’ordine per raccontare quanto accaduto.

In questi giorni a Piazzale Clodio l’accusa, sostenuta dalla pm Olivia Mandolesi, sta illustrando gli elementi di accusa raccolti nel corso delle indagini. Nel corso delle prossime udienze verranno ascoltati anche i piccoli imprenditori presi di mira.