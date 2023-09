"Suo figlio ha investito una bambina". Truffatore arriva in casa dell'anziana in taxi

In taxi per truffare un'anziana ai Castelli Romani. Un sedicente avvocato arrestato dai carabinieri grazie all'istinto della vittima, che si è presentata in caserma subito dopo aver ricevuto una strana telefonata. In manette è finito un 30enne di Napoli.

I fatti la mattina del 15 settembre scorso. Una 78enne si è recata nella caserma Ville Pontificie di Gastel Gandolfo, spaventata per aver ricevuto una strana telefonata da un uomo che, dopo essersi qualificato quale carabiniere in servizio a Castel Gandolfo, le comunicava che il proprio figlio era stato coinvolto in un sinistro stradale, dove era stata investita una bambina e che, per evitare il suo arresto, le intimava di consegnare 3.000 euro in contanti a un avvocato che, di lì a poco, l’avrebbe raggiunta a casa.

Acquisita la segnalazione dell’anziana, i militari dell'arma, dopo averla rassicurata di essere stata vittima potenziale di una truffa e complimentandosi per aver avuto la prontezza di rivolgersi a una vera caserma, hanno immediatamente organizzato un dispositivo di controllo nei pressi dell’abitazione della donna dove, poco dopo è giunto, a bordo di un taxi, un giovane che, sceso dal veicolo, si presentava come Avvocato Rossi, facendosi consegnare dall’anziana la somma contante di 2.500 euro.

A consegna avvenuta i carabinieri hanno bloccato l’uomo, restituendo i contanti all’anziana signora, accertando successivamente che, in trasferta da Napoli, aveva raggiunto la Capitale in treno, prendendo il taxi alla stazione Termini chiedendo di essere accompagnato all’indirizzo di Castel Gandolfo e di essere riaccompagnato alla medesima stazione ferroviaria subito dopo.