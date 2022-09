Si finge agente immobiliare e tenta di rapinare un uomo in cerca di casa

Si finge agente immobiliare e tenta di estorcere denaro a un uomo in cerca di un appartamento in affitto. È accaduto in via Mattia Battistini, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato. A finire in manette un romano di 48 anni.

Cerca un appartamento in affitto nel quartiere Battistini e si rivolge ad un amico per avere un supporto nella ricerca. L’amico, a sua volta, gli presenta un agente immobiliare. Con lui vanno a visionare una casa da prendere in affitto, nei pressi del civico 504 di via Mattia Battistini, nell’omonimo quartiere a nord di Roma. Non appena l’uomo si mostra entusiasta dell’appartamento visionato, l’agente immobiliare chiede una somma in acconto. Una richiesta che però ha insospettito la vittima che si è immediatamente rivolta alla polizia.

Quando l’uomo ha incontrato l’agente immobiliare, anche i poliziotti si sono recati all’appuntamento restando in disparte e assistendo al parapiglia nato dalla richiesta di soldi. L’agente immobiliare ha tentato di strappare il denaro dalle mani dell’uomo, vittima della truffa. A quel punto, i poliziotti sono intervenuti arrestando l’uomo che si è poi scoperto essere un finto agente immobiliare con l’accusa di tentata rapina a lesioni.