Finti poliziotti derubano turisti mostrandogli distintivi della guardia urbana spagnola

Derubati da finti poliziotti muniti di un falso distintivo della guardia urbana spagnola. Nel mirino di due uomini di origine romena i turisti in visita nella Città Eterna.

Sono stati gli agenti del commissariato Viminale, dopo aver visionato le immagini del sistema di videosorveglianza posto all’ingresso di uno stabile di via Principe Amedeo all'Esquilino, ad appurare che lo scorso 30 maggio due uomini avevano derubato un turista dopo avergli mostrato il portafoglio, simulando di essere appartenenti alle forze dell’ordine.

Nei giorni scorsi, gli agenti, durante un servizio specifico, nel percorrere via Principe Amedeo, hanno visto gli stessi due uomini notati nei filmati del 30 maggio scorso e li hanno seguiti. Mentre si dirigevano verso la stazione d Termini hanno accertato che i due, in più circostanze, colloquiavano pretestuosamente con alcuni passanti probabilmente per carpirne informazioni. Poco dopo, in via Volturno, i due hanno adocchiato una coppia di coniugi anziani e li hanno subito seguiti avvicinandoli all’altezza di piazza della Repubblica, dove hanno conversato per alcuni minuti e, dopo poco, uno di essi ha estratto il portafoglio come se volesse esibire il distintivo.

Gli investigatori, avendo già visto il medesimo modus operandi, sono immediatamente intervenuti bloccandoli e trovandoli in possesso di due scudetti distintivi con scritto Guardia Urbana Barcellona. I poliziotti hanno successivamente accompagnato i soggetti presso gli uffici del commissariato, li hanno identificati per due romeni, di 52 e 63 anni, e li hanno tratti in arresto perché gravemente indiziati del reato di possesso di segni distintivi contraffatti.

La magistratura su richiesta della procura della Repubblica, ha convalidato gli arresti.