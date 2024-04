Il truffatore del Tuscolano: si getta sotto le auto e chiede risarcimenti a donne e anziani

Si gettava sotto le auto e chiedeva dei soldi alla vittima di turno simulando il danneggiamento dello smartphone, un dolore al gomito o la rottura della scarpa che indossava. Un truffatore seriale che aveva messo nel mirino donne e persone anziane alla guida. Teatro dei raggiri le strade del Tuscolano. Trentasei anni, romano, le sue truffe sono state interrotte dai carabinieri, che lo hanno fermato in flagranza di reato al Don Bosco.

Fatale per il truffatore un'ultima truffa. Il 36enne è infatti stato bloccato dai carabinieri della stazione Roma Cinecittà mentre tentava di raggirare un anziano in via Calpurnio Fiamma. Dopo aver allargato il braccio al passaggio della vettura, sbattendo contro lo specchietto della stessa, ha fatto cadere uno smartphone che aveva in mano, in realtà già rotto, fingendo che fosse stato danneggiato in conseguenza dell'urto con la macchina. Mostrato il telefonino rotto all'uomo gli ha quindi chiesto 50 euro come risarcimento, ma è stato fermato e denunciato dai militari.

Identificato in un 36enne residente in zona, gli investigatori hanno poi accertato la serialità delle truffe messe a segno dell'uomo. Una serie di denunce, presentate in caserma da altre vittime - donne e anziani - tutte riconducibili al 36enne

Ma come riusciva a farsi consegnare il denaro? Diverse le varianti della truffa: il danno dello smartphone, ma anche un infortunio al gomito, con l'uomo che fingeva - dando una botta allo specchietto - di essere rimasto contuso dopo aver urtato l'automobilista o la automobilista di turno. Un'altra variante era quella della scarpa rotta. Anche in questo caso, urtando la macchina nel mirino, faceva finto che la stessa gli fosse passata con la ruota sopra al piede. Poi mostrava la scarpa rotta - precedentemente calzata - e chiedeva un piccolo risarcimento, 50, 80 al massimo 100 euro. Piccole somme che la vittima di turno solitamente pagava al fine di risolvere la questione.

Riconosciuto quale autore di almeno tre raggiri, gli investigatori non escludono che possa aver messo a segno altre truffe nella zona del Tuscolano e del Don Bosco con il medesimo modus operandi.