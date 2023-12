Finte residenze per ottenere i permessi di soggiorno, case del litorale al setaccio

False residenze per ottenere i permessi di soggiorno. Un fenomeno noto. Domicili fittizi per poter avere le carte in regola per poter restare in Italia. Succede a Anzio, comune del litorale della provincia romana, dove gli agenti della polizia locale hanno passato al setaccio diverse abitazioni. Tre quelle dove si sono accertate delle irregolarità, sei le persone - proprietari degli immobili - finite sul registro degli indagati.

I controllo sono scattati all'alba del 5 dicembre, la polizia Locale del comune neroniano, su disposizione della procura della Repubblica di Velletri, ha proceduto a una serie di perquisizioni domiciliari nel territorio comunale. Le donne e gli uomini guidati dal comandante Antonio Arancio e coordinati dal vice commissario Gianluca Chiominto hanno passato a setaccio diverse abitazioni sul territorio comunale e veicoli in uso agli indagati.

L’operazione si inserisce nell’ambito di una meticolosa attività info-investigativa volta a contrastare il fenomeno delle residenze fittizie che interessa anche il litorale romano. L’esito delle perquisizioni ha portato al sequestro di centinaia di documenti di identità, contratti d’affitto, cessioni di fabbricato e richieste di residenza.

Sono stati posti sotto sequestro anche un coltello, diversi computer, cellulari, assegni bancari e documenti originali ma appartenenti a soggetti sconosciuti. Sei le persone indagate, con i caschi bianchi che stanno proseguendo gli accertamenti.