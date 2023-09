Finge la rapina dell'auto, voleva testare l'antifurto satellitare

Ha denunciato di essere stato minacciato da un uomo armato di pistola che lo ha poi rapinato dell'auto. Un finto allarme, lanciato da un automobilista romano di 48 anni che ha voluto testare l’allarme antirapina che aveva installato sulla sua auto. Per tale motivo e ha chiamato la centrale operativa abbinata, inventando che poco prima, mentre percorreva via Tuscolana, giunto all’incrocio con via di Torre Spaccata, era stato urtato da una macchina da cui era sceso un individuo, armato di pistola, che gli aveva intimato di scendere e consegnargli il veicolo, allontanandosi con la sua vettura.

L’allarme è stato poi transitato alla centrale operativa dei carabinieri che hanno inviato una pattuglia della stazione di Roma Cinecittà nel luogo dove l’auto era stata localizzata tramite il dispositivo Gps si trovava proprio nel parcheggio di fronte agli Studios di Cinecittà.

All’esito di immediati accertamenti, condotti anche attraverso la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza della zona, i militari hanno riscontrato che il mezzo era stato parcheggiato in quel posto dallo stesso proprietario, il quale messo alle strette ha dichiarato di aver inscenato la rapina per testare il sistema d’allarme installato sull’autovettura.

L’uomo è stato denunciato per procurato allarme.