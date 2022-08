La donna che si finge badante e svaligia due volte casa di un 90enne

Si è finta badante per svaligiare - due volte - casa di un anziano. Succede a Ladispoli, comune del litorale laziale, dove nella tarda serata di mercoledì scorso i carabinieri della locale stazione hanno arrestato in flagranza una cittadina polacca di 52 anni, già con precedenti, gravemente indiziata del reato tentato furto in abitazione aggravato e continuato.

Le meticolose indagini dei militari, sono partite quando i famigliari della vittima, un 90enne affetto da morbo degenerativo, avevano denunciato un primo furto avvenuto presso l’abitazione dell’anziano. La successiva attività di osservazione svolta dai carabinieri, ha consentito di identificare l’indagata che era tornata a colpire presso l’abitazione della vittima, fingendo di essere la badante assunta proprio da lui pochi giorni prima.

La donna, con una scusa ha fatto allontanare l’anziano da casa per poter agire indisturbata all’interno dell’abitazione. I militari sono intervenuti in pochissimi minuti, ed hanno colto l’indagata all’interno dell’abitazione intenta a rovistare nel mobilio.

Condotta in caserma, la 52enne è stata arrestata e accompagnata presso il carcere di Civitavecchia. Sono ancora in corso ulteriori accertamenti per identificare eventuali complici dell’indagata.